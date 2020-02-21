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Пожар вспыхнул на территории химического завода близ ТЭЦ в Атырау

21 Февраля 2020 17:30
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Пожар вспыхнул на территории химического завода близ ТЭЦ в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау тушат пожар на территории химического завода, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В Атырау тушат пожар на территории завода, где раньше выпускались полимеры. Химическая продукция сейчас не выпускается. Но на территории завода работает несколько производств.

Пожар опасен ещё и тем, что завод расположен в непосредственной близости от ТЭЦ.



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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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