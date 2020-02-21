Пожар вспыхнул на территории химического завода близ ТЭЦ в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау тушат пожар на территории химического завода, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау тушат пожар на территории завода, где раньше выпускались полимеры. Химическая продукция сейчас не выпускается. Но на территории завода работает несколько производств.

Пожар опасен ещё и тем, что завод расположен в непосредственной близости от ТЭЦ.