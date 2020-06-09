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Пожар вспыхнул на рынке «Бекжан» в Шымкенте

9 Июня 2020 17:00
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Пожар вспыхнул на рынке «Бекжан» в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 июня, стало известно, что около 14:10, на Темирланском шоссе перед рынком Бекжан загорелись обувные киоски на парковке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ликвидации пожара были задействованы 70 пожарных и 24 единицы специальной техники ДЧС.

Площадь пожара составила 280 квадратных метров. В результате данного происшествия пострадавших нет.

Пожар локализован в 15: 40 часов. В настоящее время следствие пожара устанавливается.

Напомним, на данном рынке уже случался пожар. Тогда был полностью сожжен торговый центр, и были погибшие . Многие бизнесмены потеряли деньги и получили компенсацию.


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Ключевые слова: Шымкент,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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