Пожар вспыхнул на рынке «Бекжан» в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 июня, стало известно, что около 14:10, на Темирланском шоссе перед рынком Бекжан загорелись обувные киоски на парковке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ликвидации пожара были задействованы 70 пожарных и 24 единицы специальной техники ДЧС.

Площадь пожара составила 280 квадратных метров. В результате данного происшествия пострадавших нет.

Пожар локализован в 15: 40 часов. В настоящее время следствие пожара устанавливается.

Напомним, на данном рынке уже случался пожар. Тогда был полностью сожжен торговый центр, и были погибшие . Многие бизнесмены потеряли деньги и получили компенсацию.