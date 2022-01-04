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    Пожар вспыхнул на крупном нефтеперерабатывающем заводе в России

    4 Января 2022, 13:25

    ТЮМЕНЬ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Пожар произошел на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Этот факт подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным экстренных служб региона, никто не пострадал.

    Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом, он расположен в промышленной зоне Тюмени. Он подключен к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). В 2016 году, согласно рейтингу Forbes, предприятие заняло 43-е место по размеру выручки среди 200 крупнейших частных компаний России.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Происшествия Россия Нефть Мировые новости Пожар
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