Пожар в жилом доме Нур-Султана: есть погибший и пострадавшие
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в жилом доме в Нур-Султане, в результате которого погибла жительница, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в ДЧС города Нур-Султана, сегодня в 14:14 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Куйши дина, 39/1.
«Незамедлительно на место вызова уже через семь минут прибыли пожарные подразделения ДЧС столицы, где было установлено, что на втором этаже открытым пламенем горит квартира на общей площади 45 кв.м. В подъезде было сильное задымление, огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации и спасению жильцов», - говорится в сообщении ДЧС.
В ходе тушения пожара посредством трехколонной лестницы, АКП-54, а также с помощью спасательной маски столичными пожарными было спасено 20 человек. Из них девять детей.
«В результате пожара с различными травмами были доставлены в больницу по предварительным данным 12 человек. Из них шесть детей. Личности и точное количество пострадавших устанавливаются. К сожалению, в ходе тушения пожара на 4 этаже шестиэтажного жилого дома в квартире был обнаружен труп девушки, 1987 года рождения», - сообщили в ДЧС.
Пожар локализован в 14.37 и ликвидирован в 14.41. Всего в тушении пожара было задействовано девять единиц техники и 31 человек личного состава.
Причина пожара устанавливается.
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