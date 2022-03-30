НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар в здании «Казмедиацентра» потушен, передает МИА «Казинформ».

«Авария в КазМедиа Орталығы устраняется. Возгорание аккумуляторных батарей потушено. Теле- и радиоканалы переведены в формат резервного вещания», - написал глава МИОР Аскар Умаров в Facebook.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, силами огнеборцев пожар ликвидирован в 21:12. По итогу тушения пожара установлено, что горели аккумуляторные батареи.

Ранее, в 20-41ч., пожарные подразделения ДЧС г.Нур-Султан выехали по повышенному номеру вызова по адресу ул. Д.Кунаева 4. По прибытию огнеборцев установлено, что происходит возгорание трансформатора в помещении паркинга.

Как пояснили в Казмедиацентре, в связи с погодными условиями, по предварительным данным, в результате порывистого ветра в системы электроснабжения здания попала вода.







