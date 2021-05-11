Пожар в ВКО: огонь уничтожил 35 домов, в ДЧС работает горячая линия
Сил и средств для ликвидации пожара достаточно. К месту происшествия следуют также дополнительно 3 автоцистерны и 15 спасателей. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.
Ранее по линии скорой помощи стало известно о том, что из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин, 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения, обстоятельства и данные уточняются.
В случае необходимости на помощь будет задействована вспомогательная техника.
В ДЧС по ВКО начал функционировать телефон горячей линии. Всем кому необходима помощь, могут позвонить по номеру: 8(7232) 55-38-19. По номеру горячей линии работают психологи.