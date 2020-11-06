+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 432.15 EUR 509.72
RUB 5.56 CNY 65.21
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пожар в Усть-Каменогорске: мужчина спас соседей

6 Ноября 2020 20:51
Поделиться:
Пожар в Усть-Каменогорске: мужчина спас соседей

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске на территории дачного общества «Восточник-1» спасателями ликвидирован пожар на площади 40 кв.метров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Новости по теме
С крыши 12-этажного дома пытался спрыгнуть житель Усть-Каменогорска
13 человек спасли во время пожара в многоэтажке Усть-Каменогорска Головой в оконной решетке застрял житель Арыси 84-летняя женщина с сыном и внуком погибли при пожаре в Таразе

В ДЧС рассказали, что загорелась крыша жилого дома. Сосед Владислав Кудинов, увидев дым, сразу бросился к дому, разбудил проживающую в нем семью и вызвал пожарных. Прибывшими спасателями огонь был локализован, для тушения было задействовано 2 автоцистерны и 8 огнеборцев. Причина пожара устанавливается.

ДЧС ВКО просит население обратить внимание на неукоснительное исполнение требований правил пожарной безопасности.
Соблюдение требований пожарной безопасности поможет сохранить от огня имущество, предотвратить угрозу для жизни и здоровья.



Фото: пресс-службы ДЧС ВКО


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Руслан Шакабаев

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив