Пожар в Усть-Каменогорске: мужчина спас соседей

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске на территории дачного общества «Восточник-1» спасателями ликвидирован пожар на площади 40 кв.метров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС рассказали, что загорелась крыша жилого дома. Сосед Владислав Кудинов, увидев дым, сразу бросился к дому, разбудил проживающую в нем семью и вызвал пожарных. Прибывшими спасателями огонь был локализован, для тушения было задействовано 2 автоцистерны и 8 огнеборцев. Причина пожара устанавливается.

ДЧС ВКО просит население обратить внимание на неукоснительное исполнение требований правил пожарной безопасности.

Соблюдение требований пожарной безопасности поможет сохранить от огня имущество, предотвратить угрозу для жизни и здоровья.









Фото: пресс-службы ДЧС ВКО