Новости
Пожар в столице: горел битум на территории Казвторчермета
28 Мая 2020 19:39
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории центра приема черного металла «Казвторчермет» в столице загорелись бочки с битумом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
«28 мая в 18:46 по шоссе Алаш на территории «Казвторчермета» произошло загорание емкостей объемом 50 литров с битумом в количестве 20 штук. Пожар локализован в 19:10 и ликвидирован в 19:24. Жертв и пострадавших нет», - сообщает ведомство.
В тушении огня были задействованы 17 сотрудников и четыре единицы пожарной техники столичного ДЧС.
Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Четверо рабочих погибли на заводе в Актюбинской области
- Свыше тысячи жителей столицы выздоровели от коронавируса
- Как трудоустроиться онлайн в столице
- Казахстанская федерация триатлона запустила проект TEMIRADAM Training
- Одну из столичных улиц перекроют до 17 июня
- МФЦА: бюджет Центра на 2020 год не изменился и составляет 13,1 млрд тенге
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047