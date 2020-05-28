Пожар в столице: горел битум на территории Казвторчермета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории центра приема черного металла «Казвторчермет» в столице загорелись бочки с битумом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

«28 мая в 18:46 по шоссе Алаш на территории «Казвторчермета» произошло загорание емкостей объемом 50 литров с битумом в количестве 20 штук. Пожар локализован в 19:10 и ликвидирован в 19:24. Жертв и пострадавших нет», - сообщает ведомство.

В тушении огня были задействованы 17 сотрудников и четыре единицы пожарной техники столичного ДЧС.