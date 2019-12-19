Пожар в СКО: один ребенок погиб, второго удалось спасти

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области годовалый ребенок скончался от отравления угарным газом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в двухквартирном жилом доме в ауле Бесколь Кызылжарского района произошел пожар.

Через пять минут после вызова на место приехали пожарные. К этому времени кровля и веранда квартиры горели открытым пламенем. 78-летняя женщина еще до приезда пожарных успела вынести 8-летнего внука в безопасное место.

Второго ребенка – годовалого мальчика – эвакуировали пожарные через окно. Ребенка доставили в центральную районную больницу с отравлением угарным газом. Реанимационные мероприятия не принесли результата. Спасти младенца не удалось.





«Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. На веранде обнаружено ведро с золой. Окончательная причина и ущерб устанавливаются. В ликвидации пожара участвовали 5 единиц техники и 40 человек личного состава», - добавили в пресс-службе.











