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    11:42, 11 Май 2021 | GMT +6

    Пожар в Риддере: задержан подозреваемый

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полиция задержала подозреваемого виновника пожара в Риддере. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот вопрос не входит в юрисдикцию МЧС. Насколько нам известно, министерство внутренних дел задержало одного человека. Предварительно он разжег костер. Подробную информацию вы моете запросить у министерства внутренних дел, поскольку это их юрисдикция», – сказал Талгат Уали на встрече с журналистами в ведомстве.

    Напомним, 10 мая в Риддере произошел масштабный пожар. По линии скорой помощи стало известно о том, что из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин, 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения, обстоятельства и данные уточняются.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию с крупным лесным пожаром, охватившим жилые дома в Риддере. Глава государства взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.

    В 7 часов 00 минут в поселке Лесхоз объявлена ликвидация пожара в жилой зоне и хозяйственных постройках.


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