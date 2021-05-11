Пожар в Риддере: задержан подозреваемый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полиция задержала подозреваемого виновника пожара в Риддере. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос не входит в юрисдикцию МЧС. Насколько нам известно, министерство внутренних дел задержало одного человека. Предварительно он разжег костер. Подробную информацию вы моете запросить у министерства внутренних дел, поскольку это их юрисдикция», – сказал Талгат Уали на встрече с журналистами в ведомстве.

Напомним, 10 мая в Риддере произошел масштабный пожар. По линии скорой помощи стало известно о том, что из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин, 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения, обстоятельства и данные уточняются.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию с крупным лесным пожаром, охватившим жилые дома в Риддере. Глава государства взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.

В 7 часов 00 минут в поселке Лесхоз объявлена ликвидация пожара в жилой зоне и хозяйственных постройках.