Пожар в Риддере: пострадавших начали заселять в общежитие

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - На 7 часов утра 11 мая объявлена ликвидация пожара в поселке Лесхоз г.Риддер, в лесной зоне тушение продолжается. Для пострадавшего населения подготовлены места для размещения. На данный момент заселено 13 человек в общежитие ТОО «Казцинк», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

Кроме того, подготовлены места для размещения людей в Риддерском аграрно-техническом колледже – 50 мест, б/о «Синегорье» - 100 мест, где организованы пункты питания, а также транспорт для доставки людей.

Местными исполнительными органами ведется работа по установлению количества проживающих в пострадавших и уничтоженных домах.

С 5.00 утра организована работа комиссии по определению ущерба, путем обследования пострадавших домов.

В ОВД доставлен подозреваемый, с которым проводится работа. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 204 ч.2 Уголовного кодекса РК.

Сейчас в тушении пожара участвуют: ДЧС – 136 человек личного состава, 23 единицы техники (16–АЦ, КУНГ, 2 Вахтовка, КШМ, АСА, УАЗ, ИПЛ); из лесного хозяйства 161 сотрудник, 2 вертолета (МИ-8, Ми-2), 17 единиц техники. Местные исполнительные органы – 29 человек, 16 единиц техники. ПВАСС – 47 человек, 5 единиц техники .

Силами Департамента полиции Восточно-Казахстанской области в составе 120 человек, 8 патрульных экипажей на месте пожара организовано оцепление и дежурство у пустующих жилых домов в целях пресечения фактов мародёрства.

Всего: 493 личного состава, 69 единиц техники, 2 вертолета.

В 7 часов 30 минут из Павлодара и Нурсултана вылетели дополнительно на помощь два вертолета МИ-8.

Напомним, накануне в лесу близ города Риддер разгорелся пожар, сильный ветер способствовал быстрому распространению огня. В результате огнем уничтожено 35 жилых домов на 9 участках огнем повреждены хозпостройки и частично дома посёлка Лесхоз.

В ходе пожара погибла женщина 1948 г.р., 2 мужчин, 1949 г.р. и 1980 г.р. пострадали.