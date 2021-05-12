Пожар в Риддере полностью ликвидирован – МЧС РК

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Пожар в Риддере полностью ликвидирован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МЧС РК Талгата Уали.

«12 мая 2021 года в 14:30 лесной пожар в городе Риддере ликвидирован на площади 272,4 га. Пожар начался 10 мая 2021 года в 13:55 часов в Восточном Казахстане, на административной территории города Риддера в поселке Лесхоз, с загорания травы, которая перекинулась на лес.

«В результате ветра, достигавшего порывов до 20 м/с, на 5-ти улицах огнем уничтожен 31 дом, 5 легковых автомобилей и на 7 участках хозпостройки, а также помещение СТО. В сгоревших домах проживали 72 человека, из них 11 детей, 13 граждан сейчас размещены в общежитии, остальные - у родственников. В тушении пожара были задействованы 493 личного состава, 69 единиц техники, 2 вертолета», - проинформировал Т. Уали.

Напомним, 10 мая в Риддере произошел масштабный пожар. По линии скорой помощи стало известно о том, что из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин, 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.

В целях снижения рисков возникновения природных пожаров МЧС призывает граждан соблюдать требования пожарной безопасности:

- не бросать горящие спички и окурки;

- не разводить костры в лесных и степных массивах;

- стеклянную посуду следует забирать с собой, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву;

- проводить мероприятия по вывозу горючего мусора и уборке территории населенных пунктов, очистке от сухой растительности и восстановлению минерализованных полос;

- в случае возникновения природных пожаров необходимо незамедлительно сообщать в противопожарную службу по телефонам 101, 112.