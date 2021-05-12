Пожар в Риддере локализован

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - 11 мая в 18 часов 20 минут лесной пожар в городе Риддере Восточно-Казахстанской области локализован на площади 287,4 га. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Как сообщалось ранее, ​огонь разбушевался​ 10 мая ​ в 13 часов 55 минут в Восточном Казахстане, на административной территории города Риддера, ​ в поселке Лесхоз, с возгорания травы, которая перекинулась на лес. В результате ветра, достигавшего порывов до 20 м/с, на​ пяти​ улицах огнем уничтожен 31 дом, 5 легковых автомобилей и на 7 участках хозпостройки, а также помещение СТО.

В сгоревших домах проживало 72 человека, из них 11 детей, 13 граждан сейчас размещены в общежитии ТОО «Казцинк», остальные​ - у родственников.

В ходе пожара погибла пожилая женщина, 1948 года рождения, и пострадало двое мужчин, 1949 и​ 1980 года рождения.

В тушении пожара участвовали 493 единицы личного состава, 69 единиц техники, 2 вертолета. На данный момент пожар в жилых домах Первого района города Риддера полностью ликвидирован.

Для проведения разведки 11 мая​ совершен облет ​ вертолетом «Казавиалесоохраны». По результатам облета ​уточнена общая площадь пожара – 287,4 га, из которых 272,4 га –лесная зона.

Ведется окарауливание в составе 138 человек и 5 единиц техники лесного хозяйства.

Постановлением акима г. Риддера объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба.​ В целях определения материального ущерба организована работа комиссии городского акимата по обследованию пострадавших жилых объектов.

Силами департамента полиции ВКО на месте пожара организовано дежурство у жилых домов в целях пресечения​ фактов мародерства.​

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 204 ч. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества».

В кризисном центре ДЧС ВКО и на месте пожара развернуты штабы и продолжает действовать горячая линия для пострадавших по номеру: 8(7232) 55-38-19.

Психологами и медиками оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО оказывается помощь гражданам, пострадавшим при пожаре.

​Вопрос оказания помощи населению находится на постоянном контроле акима Восточно-Казахстанской области.

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