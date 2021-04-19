Пожар в резервате «Ертіс орманы»: площадь возгорания достигла 300 га

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Площадь возгорания сухостоя и деревьев в резервате «Ертіс орманы» Щербактинского района Павлодарской области достигла 300 гектаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям области уточнили, что всё началось с возгорания в пяти километрах от села Арбигень Щербактинского района Павлодарской области. Ориентировочная площадь - 300 гектаров.





«Всё началось в 13:34 в пяти километрах от села Арбигень Щербактинского района. На 18:00 температура воздуха на месте пожара составляла +18 градусов, скорость ветра - 16 метров в секунду, а влажность воздуха – 25%», - дополнили в ведомстве.













Заместитель акима Павлодарской области Асаин Байханов на своей странице в сети Instagram сообщил, что огонь тушат уже 129 человек, и что к месту происшествия также выехал начальник ДЧС региона Ернур Утегенов.

Со слов спасателей, в борьбе с огненной стихией принимают участие десятки сотрудников лесной охраны на машинах и вертолете, ДЧС, добровольные пожарные формирования, пожарные посты сел Чигириновка и Алексеевка.













Напомним, сегодня в Щербактинском районе Павлодарского Прииртышья, на территории КГУ «Шалдайский филиал резерват «Ертіс орманы» загорелся сухостой.