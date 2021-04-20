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    18:39, 19 Апрель 2021 | GMT +6

    Пожар в резервате «Ертіс орманы»: огонь продолжают тушить на четырех участках

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области огнеборцы пока ведут проливку участков мелких очагов пожара и окарауливание на четырёх участках личным составом резервата «Ертіс орманы», пожар ещё не ликвидирован, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 13:55 по 14:10 был произведён облёт на МИ-2 для оценки обстановки и принятия решений заместителем акима Щербактинского района Ахметовым, заместителем генерального директора РГУ ГЛПР «Ертіс орманы» Бектемировым, начальником отдела лесного хозяйства и особо охраняемой природной территории Сыздыковым», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    После облёта руководителем тушения пожара руководитель Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира принял решение о сворачивании сил, средств службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и возвращения на места дислокации. Поэтому в 15 часов 35 минут в Павлодар выдвинулась колона в составе семи единиц техники и 24 человек.

    «В данный момент в Щербактинском районе, Галкинском сельском округе, на территории Степного лесничества, на четырёх боевых участках, задействованы силы и средства резервата «Ертіс орманы» (31 единица техники и 139 человек), а также в ликвидации задействованы добровольные пожарные формирования от Щербактинского района 52 человека и десять единиц техники», - уточнили в ДЧС региона.
    По данным ведомства, огнеборцы сейчас производят проливку участков мелких очагов горения и окарауливание на четырёх участках личным составом резервата. Пожар ещё не ликвидирован.

    Напомним, вечером 18 апреля загорелся сухостой в лесном резервате «Ертіс орманы» в Щербактинском районе Павлодарской области. Всё началось с возгорания в пяти километрах от села Арбигень. 19 апреля в 8 часов 30 минут пожар был локализован.

    Предварительная причина - неосторожное обращение с огнём.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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