Пожар в районной больнице в Актюбинской области: эвакуированы 32 человека
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Во вторник ночью в центральной районной больнице в городе Шубаркудук Темирского района произошел пожар. В ходе пожара было эвакуировано 32 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сообщение о загорании крыши районной больницы поступило в 22.00. На место были направлены несколько пожарных расчетов.
«На вызов был направлен личный состав службы пожаротушения номер 16 Темирского района, затем пожарная служба пожаротушения города Темир, пожарная часть номер 8 города Кандыагаш Мугалжарского района. Эвакуировано 32 человека, из них 2 детей и 8 сотрудников больницы. Пожар был локализован в 23.12 часов, ликвидирован в 23.41 часов. Общая площадь пожара составила 530 квадратных метров. Причина пожара устанавливается», - отметили в пресс-службе ДЧС.
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