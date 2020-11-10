Пожар в райбольнице в Костанайской области ликвидирован
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар в районной больнице села Федоровка Костанайской области ликвидирован. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Больше пяти часов ушло у костанайских спасателей, чтобы справиться с огнем и потушить возгорание чердачного перекрытия здания Федоровской районной больницы. Лишь в 00:10 работы на месте происшествия были закончены», - уточнил Талгат Уали.
По данным ведомства, к борьбе с огнем были привлечены 45 сотрудников службы пожаротушения ДЧС Костанайской области и 12 единиц техники. По предварительным данным, общая площадь пожара составила 800 кв. м. Причину случившегося установят специалисты испытательной пожарной лаборатории ДЧС. В результате инцидента никто не пострадал.
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