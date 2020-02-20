Пожар в пятиэтажке в ВКО: один человек погиб

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В поселке Шульбинск Восточно-Казахстанской области во время пожара в пятиэтажном доме погиб один человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС рассказали, что накануне ночью на пульт 101 поступило телефонное сообщение о пожаре в поселке Шульбинск. К месту вызова выехало подразделение пожарной части № 40. По прибытию спасатели установили, что по адресу 2-ой микрорайон, в пятиэтажном жилом доме, в однокомнатной квартире на первом этаже горят деревянные конструкции мебели на площади 4 кв. м.

«В подъезде дома наблюдалось сильное задымление. Спасатели эвакуировали из подъезда жилого дома 23 человека. В ходе разведки и ликвидации пожара на полу было обнаружено безжизненное тело хозяина квартиры 1954 года рождения, который проживал один», — сообщили в пресс-службе.

Пожар был полностью ликвидирован в 22 часа 38 мин. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении в нетрезвом виде и неосторожное обращение с огнем.

В департаменте по ЧС отметили, что это уже второй случай пожара со смертельным исходом в поселке Шульбинск, который находится недалеко от города Семей. Первый случай произошел 13 февраля, где также погиб мужчина и по той же причине. В целях недопущения пожаров и гибели людей управление по ЧС г. Семей предупреждает об опасности пренебрежения правилами пожарной безопасности, особенно при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: УЧС г.Семей ДЧС ВКО