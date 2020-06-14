Пожар в природном резервате «Ертіс орманы» потушен

ПАЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области ликвидирован пожар в Галкинском лесничестве. Предварительная причина - грозовой разряд, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Об этом сообщили в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о пятом классе пожарной опасности.

«Пожар начался в Щербактинском районе, Галкинском сельском округе, в десяти километрах от села Кулат, - уточнили в ведомстве. - На территории 105 и 106 кварталов ГЛПР «Ертіс орманы» Галкинского и Садыкащинское лесничеств произошло загорание сухой травы, сосны и карагача».

На лесопокрытой территории 0,03 га горели молодые лесные культуры. Полностью пожар ликвидирован в 10:55 часов. В тушении были задействованы более 50 человек, свыше 20 единиц техники, в том числе вертолет Ми-2.

Ориентировочная площадь пожара - 100 га, данные уточняются. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 13 июня в 12 часов 55 минут на территории Галкинского лесничества Шалдайского филиала государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» в Павлодарской области обнаружен лесной пожар.