Пожар в поселке ВКО: одного ребенка спасли и девять человек эвакуировали

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - При пожаре в одном из поселков Восточного Казахстана спасен один ребенок и девять человек эвакуировано, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Пожар произошел в жилом 5-этажном доме села Жезкент Бородулихинского района, в квартире, расположенной на первом этаже.

«Прибыв на место происшествия сотрудники противопожарной службы незамедлительно приступили к эвакуации жителей из зоны сильного задымления. Всего было эвакуировано 9 человек. Со второго этажа пожарными спасен пятилетний ребенок. В медицинской помощи жители дома не нуждались. Жертв и пострадавших нет. В квартире, где произошел пожар, горела мягкая мебель, вещи, отделка потолка на площади 13 кв.м», - сообщила пресс-службу ДЧС ВКО в Instagram .

Предварительная причина пожара – несоблюдение техники пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

По словам пожарных и спасателей, большинство несчастных случаев с электричеством в быту происходят из-за нарушений правил эксплуатации или использования неисправных электроприборов, неосторожности и невнимательности при обращении с электричеством, неисправной электропроводки, попытки самостоятельной разборки и ремонта электроприборов.

ДЧС ВКО напоминает при эксплуатации электроприборов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– подключать электроприборы к сети с помощью неисправных, а также самодельных кабелей-удлинителей;

– подключать с помощью тройников электроприборы с большой потребляемой мощностью (электрическая плитка, микроволновая печь и т.п.);

– накрывать электроприборы горючими материалами, ставить на них горючие предметы;

– оставлять без надзора включенные в сеть нагревательные электроприборы;

– размещать шнуры электроприборов, кабелей-удлинителей возле источников тепла, загромождать их, а также допускать их натяжение, перекручивание, перегиб, соприкосновение с влажными и масляными поверхностями (предметами), а также эксплуатировать в скрученном виде;

– допускать попадание влаги внутрь электроприборов;

– эксплуатировать электроприборы без защитных устройств, предусмотренных конструкцией электроприбора (отключающее реле, защитные кожухи и др.).

При возникновении пожара незамедлительно звоните «101».







