Пожар в поселке ВКО: одного ребенка спасли и девять человек эвакуировали
Пожар произошел в жилом 5-этажном доме села Жезкент Бородулихинского района, в квартире, расположенной на первом этаже.
«Прибыв на место происшествия сотрудники противопожарной службы незамедлительно приступили к эвакуации жителей из зоны сильного задымления. Всего было эвакуировано 9 человек. Со второго этажа пожарными спасен пятилетний ребенок. В медицинской помощи жители дома не нуждались. Жертв и пострадавших нет. В квартире, где произошел пожар, горела мягкая мебель, вещи, отделка потолка на площади 13 кв.м», - сообщила пресс-службу ДЧС ВКО в Instagram .
Предварительная причина пожара – несоблюдение техники пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.
По словам пожарных и спасателей, большинство несчастных случаев с электричеством в быту происходят из-за нарушений правил эксплуатации или использования неисправных электроприборов, неосторожности и невнимательности при обращении с электричеством, неисправной электропроводки, попытки самостоятельной разборки и ремонта электроприборов.
ДЧС ВКО напоминает при эксплуатации электроприборов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– подключать электроприборы к сети с помощью неисправных, а также самодельных кабелей-удлинителей;
– подключать с помощью тройников электроприборы с большой потребляемой мощностью (электрическая плитка, микроволновая печь и т.п.);
– накрывать электроприборы горючими материалами, ставить на них горючие предметы;
– оставлять без надзора включенные в сеть нагревательные электроприборы;
– размещать шнуры электроприборов, кабелей-удлинителей возле источников тепла, загромождать их, а также допускать их натяжение, перекручивание, перегиб, соприкосновение с влажными и масляными поверхностями (предметами), а также эксплуатировать в скрученном виде;
– допускать попадание влаги внутрь электроприборов;
– эксплуатировать электроприборы без защитных устройств, предусмотренных конструкцией электроприбора (отключающее реле, защитные кожухи и др.).
При возникновении пожара незамедлительно звоните «101».