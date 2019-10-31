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Пожар в Пакистане: число жертв возросло до 73

31 Октября 2019 17:36
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Пожар в Пакистане: число жертв возросло до 73

КАРАЧИ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере, 73 пассажира погибли после того, как загорелся поезд, следовавший из города Карачи в Равалпинди (Пакистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

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Министр железных дорог шейх Рашид Ахмед сказал, что пожар произошел в результате взрыва газового баллона, который использовался одним из пассажиров для приготовления пищи.

По его словам, в поезде взорвались две кухонные плиты для приготовления пищи. Ситуацию усугубило масло, которое использовали для жарки.

Считается, что пламя охватило как минимум три вагона.

По словам официальных лиц, многие пассажиры погибли при попытке спрыгнуть с горящего поезда.

Еще 40 человек получили ранения. Чиновники говорят, что число погибших может возрасти.

Авария произошла недалеко от города Рахим Яр Хан на юге провинции Пенджаб.

По предварительным данным, многие пассажиры были паломниками, направляющимися в Райвинд, где ежегодно проводится одно из крупнейших собраний религиозных общин Пакистана.

По словам министра, пассажиры зачастую берут с собой миниплиты, подключаемые к газовым баллонам, несмотря на то, что это запрещено.


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Ключевые слова: Происшествия, Пакистан,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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