Пожар в общежитии вуза в Семее: с отравлением угарным газом госпитализирован мужчина
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В городе Семее произошел пожар в одном из общежитий высшего учебного заведения города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.
В УЧС сообщили, что сегодня в 13 часов произошел пожар в общежитии по улице в Физкультурная. Огонь вспыхнул на шестом этаже. В комнате загорелись мебель и постельное принадлежность на площади 10 кв. м.
«Самостоятельно эвакуировались с общежития 80 человек. Пострадал охранник, 1972 года рождения. Он надышался угарным газом, когда помогал с эвакуацией. Его доставили в почечный центр с отравлением угарным газом», - пояснили в управлении по ЧС.
Отметим, что на месте пожара работали свыше 30 огнеборцев, шесть автоцистерн, одна автолестница, один штабной автомобиль. Возгорание было ликвидировано в 13:31 часов.
По пожару отрабатываются две причины - неосторожное обращение с огнем и аварийный режим электрооборудования.
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