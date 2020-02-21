Пожар в общежитии вуза в Семее: с отравлением угарным газом госпитализирован мужчина

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В городе Семее произошел пожар в одном из общежитий высшего учебного заведения города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В УЧС сообщили, что сегодня в 13 часов произошел пожар в общежитии по улице в Физкультурная. Огонь вспыхнул на шестом этаже. В комнате загорелись мебель и постельное принадлежность на площади 10 кв. м.

«Самостоятельно эвакуировались с общежития 80 человек. Пострадал охранник, 1972 года рождения. Он надышался угарным газом, когда помогал с эвакуацией. Его доставили в почечный центр с отравлением угарным газом», - пояснили в управлении по ЧС.

Отметим, что на месте пожара работали свыше 30 огнеборцев, шесть автоцистерн, одна автолестница, один штабной автомобиль. Возгорание было ликвидировано в 13:31 часов.

По пожару отрабатываются две причины - неосторожное обращение с огнем и аварийный режим электрооборудования.