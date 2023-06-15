Пожар в области Абай: включат ли Сергея Архипова в список погибших при исполнении

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос включения погибшего при пожаре в области Абай тракториста Сергея Архипова в список погибших при исполнении, прокомментировала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах Сената главе Минтруда журналисты задали вопрос: «Вы будете его (погибшего тракториста) включать в список тех 14-ти, которые погибли при исполнении? Его коллеги утверждают, что он поехал туда тушить пожар».

«Создана правительственная комиссия. Она будет определять, какую социальную поддержку будут оказывать со стороны фонда, который они сформировали. А в части фонда социального страхования, госбюджета в связи с его смертью, если у него есть иждивенцы, то в обязательном порядке будут назначены государственное соцпособие по потере кормильца и социальные выплаты из государственного фонда социального страхования. Эти средства независимо от того, участвовал он или нет (в тушении пожара), будут выплачены», - сказала Тамара Дуйсенова.

По ее словам, вопрос включения его в список погибших при исполнении будет решать комиссия.

«Включат - не включат, это правительственная комиссия решает. Я говорю о социальной поддержке», - пояснила Тамара Дуйсенова.

Он также заявила, что министерством сейчас проводится проверка условий работы в «Семей орманы».

«Вся наша группа и инспекция труда находятся там во главе с главным инспектором труда, с первых дней», - добавила Тамара Дуйсенова.

Ранее сообщалось, что тракторист Сергей Архипов помогал в тушении пожара в области Абай и пропал. Его поиски продолжались более двух суток. Его трактор нашли в зоне пожара.

13 июня было найдено тело без вести пропавшего 10 июня жителя села Долонь Бескарагайского района Архипова Сергея Николаевича без внешних признаков насильственной смерти. Тело мужчины обнаружили с помощью служебной собаки, которая, работая в составе кинологического расчета областного департамента, подала сигнал и проследовала по пути следования мужчины от места обнаружения трактора до лесополосы.