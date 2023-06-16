Пожар в области Абай: спасатели двух регионов вернулись на место своей дислокации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов сообщил, что силы и средства ДЧС Алматинской и Карагандинской области убыли к месту постоянной дислокации, передает МИА «Казинформ».

Глава ведомства поблагодарил огнеборцев за высокий профессионализм, проявленное мужество и героизм в борьбе с огнем.

Дальнейшая работа будет обеспечиваться лесными пожарными станциями Министерства экологии и природных ресурсов, пожарными подразделениями МЧС и воздушными судами. Всего с начала борьбы с пожаром осуществлено 2 636 сбросов, общим объемом 7 747 тонны.Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре.

Объявлен сбор помощи пострадавшим. Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.

Ранее сообщалось, что Президент освободил Юрия Ильина от должности министра по ЧС. Он занимал ее с 2020 года. Также в социальных сетях появились слухи, что во время пожаров он находился в столице ОАЭ. В Министерстве по ЧС опровергли эту информацию.