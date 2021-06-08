НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар в Нур-Султане уничтожил 36 мотоциклов и один снегоход, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в пресс-службе столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.

«8 июня в 11:54 часов столичные пожарные выехали на поступивший вызов по улице Герцена. По прибытию, в 12:02 часов, было установлено, что на прилегающей территории магазина по продаже мотоциклов происходит горение 36 мотоциклов и 1 снегохода на площади 15 кв. м. Пожар ликвидирован в 12.09 часов», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС города Нур-Султан. Жертв и пострадавших нет.

«Причина пожара устанавливается. Министерство РК по чрезвычайным ситуациям призывает соблюдать правила пожарной безопасности», - обратились к горожанам в столичном ДЧС.