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    17:30, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Пожар в Нур-Султане уничтожил 36 мотоциклов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар в Нур-Султане уничтожил 36 мотоциклов и один снегоход, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Информацию подтвердили в пресс-службе столичного департамента по чрезвычайным ситуациям.

    «8 июня в 11:54 часов столичные пожарные выехали на поступивший вызов по улице Герцена. По прибытию, в 12:02 часов, было установлено, что на прилегающей территории магазина по продаже мотоциклов происходит горение 36 мотоциклов и 1 снегохода на площади 15 кв. м. Пожар ликвидирован в 12.09 часов», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

    В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС города Нур-Султан. Жертв и пострадавших нет.

    «Причина пожара устанавливается. Министерство РК по чрезвычайным ситуациям призывает соблюдать правила пожарной безопасности», - обратились к горожанам в столичном ДЧС.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Астана Общество Происшествия
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