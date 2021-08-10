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Пожар в многоэтажке в Жамбылской области: 12 человек спасено

10 Августа 2021 22:29
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Пожар в многоэтажке в Жамбылской области: 12 человек спасено

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Четверть часа понадобилось жамбылским спасателям, чтобы затушить пожар в квартире многоэтажки и вывести людей из опасной зоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«10 августа в 14.38 часов на номер телефона «101» Центра оперативного управления силами и средствами службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажного жилого дома в микрорайоне «Астана» города Тараза, - пояснили в ведомстве. – На место происшествия из специализированной пожарной части №1 выехали два пожарных автомобиля, автолестница, автомобиль от оперативно-спасательного отряда. Было задействовано 16 человек личного состава».

На месте происшествия установили, что в квартире, где возник пожар, произошло возгорание в ванной комнате и санузле. Было сформировано два звена газодымозащитной службы.

«Спасатели проникли внутрь жилья через подъезд, где стоял густой дым. С помощью автолестницы было спасено шестеро взрослых и шестеро детей. В это время другие огнеборцы приступили к подаче воды в квартиру, где произошел пожар, с применением ручного водяного ствола. Пожарные оперативно предотвратили дальнейшее распространение огня», - рассказали в ведомстве.

Пожар был локализован в 14.49 часов и ликвидирован в 14.53 часов. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пострадавших от пожара нет. В настоящее время устанавливаются причина возникновения пожара и причиненный материальный ущерб.

Департамент по ЧС Жамбылской области призывает жителей Жамбылской области при выходе из дома обязательно отключать газовые и электрические приборы, не оставлять без присмотра пожилых людей и детей, а также строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефону «101» или «112».


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#Жамбылская область   #Происшествия  
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Автор:

Галина Скрипник

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