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Пожар в многоэтажке Кызылорды: 19 человек спасено, 50 эвакуировано

13 Июня 2020 08:23
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Пожар в многоэтажке Кызылорды: 19 человек спасено, 50 эвакуировано

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел в чердачном помещении многоэтажного дома в Кызылорде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

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13 июня в 00:59 часов в городе Кызылорде, в микрорайоне Акмешит в 5-этажном жилом доме на пятом этаже произошло загорание электрощитовой в чердачном помещении. При этом вход на чердак осуществляется через железный люк, который на момент пожара был заварен. Силами департамента по чрезвычайным ситуациям области люк был разрезан гидравлическим инструментом. Как оказалось, в чердачном помещении загорелись мусор, бытовые отходы, старые матрацы, пластиковые пустые емкости на общей площади 195 кв. м.

«Силами Департамента по ЧС из квартир верхнего этажа вынесено 8 газовых бытовых баллонов емкостью 27 л и один емкостью 50 л, по лестничному маршу эвакуировано 50 человек, из них 20 детей, посредством пожарной автолестницы с четвертого и пятого этажей спасено 19 человек, из них 13 детей. В 02:54 часов пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электрощитовой», - рассказали в ведомстве.

Дом отключен от электроснабжения, жители второго подъезда разъехались по родственникам, подъезд охраняют сотрудники полиции.

К тушению пожара были привлечены 42 сотрудника и 8 единиц техники Департамента по ЧС области, также сотрудники больницы скорой медицинской помощи, департамента полиции, АО «КазТрансГаз», АО «КРЭК».


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#Кызылординская область   #Происшествия   #МВД РК  
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