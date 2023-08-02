Пожар в многоэтажке Алматы: системы противодымной защиты в доме были неисправны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, где случился пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Незадымляемые эвакуационные лестницы были, но вместе с тем там должны были иметься самозакрывающиеся двери и на дверях доводчик. Доводчика не было, и весь дым с задымленных 5-6 этажей попал на незадымляемую лестничную клетку», - сказал Ерлан Алибеков на брифинге в Алматы.

По его словам, в этих домах должны быть аварийные выходы.

«Они представляют собой люки, которые, начиная с 5 этажа, соединяются по балкону металлической лестницей, они были закрыты на замок. Если бы они были открыты, то с верхних этажей жители могли бы до 5-го этажа спуститься, и уже наши пожарные даже ручными лестницами их бы эвакуировали», - добавил спикер.

Напомним, в понедельник в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент в Алматы загорелась квартира.

Всего пострадавших - 43 человека. 12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них 5 человек госпитализированы, остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение. Их состояние стабильное. Одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. Некоторым жителям ЖК медицинская помощь оказывалась на месте происшествия.

Аким города Ерболат Досаев выразил соболезнования семье погибшей при пожаре.