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    Пожар в многоэтажке Алматы: системы противодымной защиты в доме были неисправны

    2 Августа 2023, 12:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, где случился пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Незадымляемые эвакуационные лестницы были, но вместе с тем там должны были иметься самозакрывающиеся двери и на дверях доводчик. Доводчика не было, и весь дым с задымленных 5-6 этажей попал на незадымляемую лестничную клетку», - сказал Ерлан Алибеков на брифинге в Алматы.

    По его словам, в этих домах должны быть аварийные выходы.

    «Они представляют собой люки, которые, начиная с 5 этажа, соединяются по балкону металлической лестницей, они были закрыты на замок. Если бы они были открыты, то с верхних этажей жители могли бы до 5-го этажа спуститься, и уже наши пожарные даже ручными лестницами их бы эвакуировали», - добавил спикер.

    Напомним, в понедельник в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент в Алматы загорелась квартира.

    Всего пострадавших - 43 человека. 12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них 5 человек госпитализированы, остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение. Их состояние стабильное. Одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. Некоторым жителям ЖК медицинская помощь оказывалась на месте происшествия.

    Аким города Ерболат Досаев выразил соболезнования семье погибшей при пожаре.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Алматы МЧС Пожар
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