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    14:40, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Пожар в майнинговой компании произошел в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области произошел пожар в майнинговой компании. Возгорание тушили на площади 150 квадратных метров. Горело оборудование для майнинга и обшивка стен, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «13 апреля, в 15:01 поступило сообщение о пожаре в Экибастузской зоне, в посёлке Солнечный, в ТОО «ВТС-KZ» (в 40 километрах от специализированной пожарной части № 2). На территории майнинговой компании произошло возгорание оборудования для майнинга и обшивки стен на общей площади 150 квадратных метров», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.


    В пресс-службе ДЧС региона отметили, что пожар на предприятии был ликвидирован в 17:37. Причина и ущерб от случившегося устанавливаются.

    «Выезжали 14 человек личного состава ДЧС ВКО и три единицы техники», - добавили в департаменте.


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Происшествия Павлодарская область
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