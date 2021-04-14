Пожар в майнинговой компании произошел в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области произошел пожар в майнинговой компании. Возгорание тушили на площади 150 квадратных метров. Горело оборудование для майнинга и обшивка стен, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«13 апреля, в 15:01 поступило сообщение о пожаре в Экибастузской зоне, в посёлке Солнечный, в ТОО «ВТС-KZ» (в 40 километрах от специализированной пожарной части № 2). На территории майнинговой компании произошло возгорание оборудования для майнинга и обшивки стен на общей площади 150 квадратных метров», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.





В пресс-службе ДЧС региона отметили, что пожар на предприятии был ликвидирован в 17:37. Причина и ущерб от случившегося устанавливаются.

«Выезжали 14 человек личного состава ДЧС ВКО и три единицы техники», - добавили в департаменте.