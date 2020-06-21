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Пожар в квартире в Кокшетау: умер второй ребенок
21 Июня 2020 18:06
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КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Скончалась вторая сестра, пострадавшая при пожаре в Кокшетау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, 7-летняя девочка умерла сегодня ночью. Третья сестра, которая все еще находится в больнице пока без изменений.
«Девочка находится в тяжелом состоянии», - добавили в ведомстве.
Напомним, 13 июня в Кокшетау произошел пожар в квартире, находящейся на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Из горящей квартиры огнеборцы вынесли одного ребенка, двух детей до приезда пожарных спасли соседи. 5-летний ребенок скончался по дороге в областную многопрофильную детскую больницу.
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