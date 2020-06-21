Пожар в квартире в Кокшетау: умер второй ребенок

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Скончалась вторая сестра, пострадавшая при пожаре в Кокшетау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, 7-летняя девочка умерла сегодня ночью. Третья сестра, которая все еще находится в больнице пока без изменений.

«Девочка находится в тяжелом состоянии», - добавили в ведомстве.

Напомним, 13 июня в Кокшетау произошел пожар в квартире, находящейся на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Из горящей квартиры огнеборцы вынесли одного ребенка, двух детей до приезда пожарных спасли соседи. 5-летний ребенок скончался по дороге в областную многопрофильную детскую больницу.