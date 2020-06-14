Пожар в квартире в Кокшетау: трое детей в тяжелом состоянии
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Троих детей спасли из пожара в городе Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.
Вчера в Кокшетау произошел пожар в квартире на площади девяти квадратных метров, находящейся на втором этаже пятиэтажного жилого дома.
Как рассказали в ведомстве, из горящей квартиры огнеборцы вытащили одного ребенка, двух детей до приезда пожарных спасли соседи. Дети были срочно госпитализированы. По информации врачей, состояние детей тяжелое.
35 человек самостоятельно эвакуировались из-за сильного задымления.
«По предварительной информации, трое детей остались дома со старшей 21-летней сестрой, когда родители уехали на похороны. Сестра вышла в магазин за продуктами, именно в это время случился пожар в квартире. Причина пожара устанавливается. Пожарные на месте возгорания были через три минуты после вызова. Пожар локализован в 22:52 и ликвидирован через четыре минуты. На место пожара выезжали 20 сотрудников ДЧС, 12 сотрудников управления полиции и скорая помощь», - рассказал и.о начальника ОЧС города Кокшетау Максим Шатковский.
Спасатели ДЧС Акмолинской области просят родителей не оставлять детей одних, ведь нередко они становятся заложниками пожара по вине взрослых.
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