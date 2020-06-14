Пожар в квартире в Кокшетау: один ребенок скончался, двое детей – в тяжелом состоянии

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О детях, вызволенных из горящей квартиры в городе Кокшетау, рассказали врачи, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного управления здравоохранения.

«13 июня в результате пожара в квартире пятиэтажного дома в микрорайоне Сарыарка были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии трое детей. Двое из них, 2010 и 2013 годов рождения, в 23:09 часов были доставлены службой скорой помощи. Оба получили термические ожоги 3-4 степени, то есть пострадало 80 и 90% тела. По состоянию на утро сегодняшнего дня их состояние крайне тяжелое, есть угроза жизни. Подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Выжить после таких ожогов весьма сомнительно. А жизнь третьего ребенка, 2015 года рождения, врачи не смогли спасти», - сообщили в ведомстве.

Как отметили в управлении, 5-летний ребенок скончался до прибытия в Акмолинскую областную многопрофильную детскую больницу.

«После того, как спасатели вынесли ребенка из горящей квартиры, они на попутном транспорте отправили его в Акмолинскую областную многопрофильную детскую больницу. В то время у ребенка отсутствовали признаки жизнедеятельности (дыхание, сердцебиение). Ребенок получил более 90% ожогов тела. Всем детям были проведены реанимационные мероприятия», - уточнили в ведомстве.

Напомним, 13 июня в Кокшетау произошел пожар в квартире на площади девяти квадратных метров, находящейся на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Как рассказали в ведомстве, из горящей квартиры огнеборцы вытащили одного ребенка, двух детей до приезда пожарных спасли соседи. Дети были срочно госпитализированы.

По предварительной информации, трое детей остались дома со старшей 21-летней сестрой, когда родители уехали на похороны. Сестра вышла в магазин за продуктами, именно в это время случился пожар в квартире.