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Пожар в Кувском лесничестве Каркаралинского района ликвидирован
25 Июня 2022 00:50

Пожар в Кувском лесничестве Каркаралинского района ликвидирован

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 21:00 час 24 июня очаги пожаров в Кувском лесничестве на территории Каркаралинского района Карагандинской области локализованы. Открытого горения и активных участков тления нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К 21:00 часам в ДЧС Карагандинской области сообщили о ликвидации природного пожара в Каркаралинском районе.

«По состоянию на 21:00 час 24.06 очаги пожаров в Кувском лесничестве на территории Каркаралинского района локализованы. Открытого горения и активных участков тления нет. На возможных местах возобновления тления лесной подстилки выставлены посты и организовано круглосуточное дежурство. На 25.06 планируется контрольный облет, объезд и осмотр очагов», - сообщили в ведомстве.

Тушение природного пожара велись наземным и воздушным способами.

Всего на месте работали 233 человека и 45 единиц техники: силы и средства департамента по ЧС Карагандинской области, добровольных противопожарных формирований, местных исполнительных органов, лесного хозяйства, Каркаралинского государственного национального природного парка, полиции, ТОО «Алтай Полиметаллы».

Также были задействованы два вертолета МЧС РК с водосливными устройствами. Всего осуществлено 70 сбросов.

В зоне ликвидации ЧС была организована работа оперативного штаба.

Общая площадь пожара составляет ориентировочно 1 089 га. Тушение было осложнено труднодоступной горно-скалистой местностью, отсутствием вблизи водоемов, сильным и переменчивым ветром.


Автор:
Корреспондент
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