Пожар в Курчатове: есть жертвы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В 3 часа ночи в городе Курчатов произошло возгорание в квартире на последнем этаже жилого 5-тиэтажного дома. Огнем охватило дверной проем балкона, мебель и постельные принадлежности. О пожаре сообщили жители соседнего дома, стоящего напротив, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в департаменте по ЧС, по прибытию пожарные в аппаратах дыхания проникли в горящую квартиру. В спальне огнеборцы заметили мужчину 1959 года рождения, который находился в бессознательном состоянии.

Они вынесли мужчину из горящей квартиры и оказали первую помощь, сделав искусственное дыхание. Позже, его забрала скорая помощь.

В ходе тушения пожарные обнаружили еще одного человека, которому, к сожалению, уже не могли помочь. Это обгоревший труп женщины 1976 года рождения.

Тем временем, из жилого дома в целях безопасности эвакуировали 12 человек, в том числе 3 детей. Полностью ликвидировать возгорание удалось через час. Было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава службы пожаротушения.

По причине пожара отрабатываются версии - неосторожное обращение с огнем при курении и неосторожное обращение с огнем.

В ЧС отметили, что по этим причинам страдает и погибает большее количество людей - уже зарегистрировано более 500 случаев пожаров.





