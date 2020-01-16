+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 379.70 EUR 422.53
RUB 6.17 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пожар в колодце теплотрассы в Рудном привел к гибели бездомного мужчины

16 Января 2020 09:58
Поделиться:
Пожар в колодце теплотрассы в Рудном привел к гибели бездомного мужчины

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Пожар в колодце теплотрассы в городе Рудном привел к гибели мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

«15 января в 20:48 часов на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в колодце теплового узла теплотрассы по улице Строительная в Рудном. По прибытии пожарных подразделений наблюдался выход сильного задымления из колодца. Пожарные незамедлительно приступили к тушению возгорания и ликвидировали его в 21:15 часов. На месте обнаружено частично обгоревшее тело мужчины, 1978 года рождения. Лицо без определенного места жительства», - сообщили в пресс-службе КЧС.

Уточняется, что к тушению возгорания были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС Костанайской области.

В ведомстве также заявили, что предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем (курение).


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив