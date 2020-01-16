Пожар в колодце теплотрассы в Рудном привел к гибели бездомного мужчины
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Пожар в колодце теплотрассы в городе Рудном привел к гибели мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
«15 января в 20:48 часов на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в колодце теплового узла теплотрассы по улице Строительная в Рудном. По прибытии пожарных подразделений наблюдался выход сильного задымления из колодца. Пожарные незамедлительно приступили к тушению возгорания и ликвидировали его в 21:15 часов. На месте обнаружено частично обгоревшее тело мужчины, 1978 года рождения. Лицо без определенного места жительства», - сообщили в пресс-службе КЧС.
Уточняется, что к тушению возгорания были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС Костанайской области.
В ведомстве также заявили, что предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем (курение).
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