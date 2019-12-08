Пожар в колледже Одессы: Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура

КИЕВ. УКРИНФОРМ-КАЗИНФОРМ - Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить в стране 8 декабря 2019 года днем траура, в связи с пожаром в одесском колледже, которая привела к человеческим жертвам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

«В день траура на всей территории Украины: приспустить Государственный Флаг Украины на домах и зданиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций; отменить развлекательно-концертные мероприятия, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач», - сообщается в Указе Президента.

Это решение Владимир Зеленский прокомментировал в Facebook.

«Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины. Жизнь – самое ценное, что есть у каждого из нас. Человеческая жизнь – самое ценное, что есть у страны. Сохранить жизнь – первейшая и главнейшая задача государства. Горько, когда люди гибнут на фронте. Но вдвое горше, когда люди гибнут в мирном городе, при свете дня, вследствие чьих-то просчетов или преступной халатности», - подчеркнул глава государства.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар. В настоящее время известно о семи погибших в пожаре.