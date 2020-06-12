Пожар в хлебоприемном пункте в СКО: уничтожено 748 тонн муки

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Потушен пожар на территории ХПП ТОО «Нур компания Астык ЛТД» в селе Кондратовка Кызылжарского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение КЧС в Telegram.

«Огнём была уничтожена кровля склада на площади 1100 кв.м., мука в мешках в количестве 748 тонн, 20 тонн отрубей, 1 вилочный погрузчик. Спасены соседние здания мельничного комплекса и складские помещения», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 12 июня в 5 часов 36 минут на 101 поступила информация о пожаре.

На тушение были направлены силы и средства пожарной части № 13 Кызылжарского района и г.Петропавловска. Прибытие пожарных подразделений с областного центра (расстояние 25 км) было затруднено неудовлетворительным состоянием дороги.

На момент прибытия подразделений ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по ЧС открытым огнём горел склад секционного типа, под одной крышей, была угроза распространения пожара на соседние здания и сооружения предприятия.

В ликвидации пожара были задействованы 11 единиц техники и 40 человека личного состава ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по ЧС области, а также добровольное противопожарное формирование объекта в составе 3 человек и одной единицы техники. Для тушения пожара было создано 3 боевых участках, ликвидация была осложнена сильным задымлением и высокой температурой.

Пожар был локализован в 7 ч. 29 мин., полностью ликвидирован в 10 часов 7 мин. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.