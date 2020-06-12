Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 26 °С
USD 399.47 EUR 454.64
RUB 5.80 CNY 56.53
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пожар в хлебоприемном пункте в СКО: уничтожено 748 тонн муки

12 Июня 2020 13:55
Поделиться:
Пожар в хлебоприемном пункте в СКО: уничтожено 748 тонн муки

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Потушен пожар на территории ХПП ТОО «Нур компания Астык ЛТД» в селе Кондратовка Кызылжарского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение КЧС в Telegram.

Новости по теме
Хозяин отказывался покидать объятый пламенем дом в ВКО
На 20 этаже столичной высотки произошло возгорание Склады загорелись на хлебоприемном предприятии в СКО Женщина с ребенком получили ожоги при пожаре в Степногорске

«Огнём была уничтожена кровля склада на площади 1100 кв.м., мука в мешках в количестве 748 тонн, 20 тонн отрубей, 1 вилочный погрузчик. Спасены соседние здания мельничного комплекса и складские помещения», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 12 июня в 5 часов 36 минут на 101 поступила информация о пожаре.

На тушение были направлены силы и средства пожарной части № 13 Кызылжарского района и г.Петропавловска. Прибытие пожарных подразделений с областного центра (расстояние 25 км) было затруднено неудовлетворительным состоянием дороги.

На момент прибытия подразделений ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по ЧС открытым огнём горел склад секционного типа, под одной крышей, была угроза распространения пожара на соседние здания и сооружения предприятия.

В ликвидации пожара были задействованы 11 единиц техники и 40 человека личного состава ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по ЧС области, а также добровольное противопожарное формирование объекта в составе 3 человек и одной единицы техники. Для тушения пожара было создано 3 боевых участках, ликвидация была осложнена сильным задымлением и высокой температурой.

Пожар был локализован в 7 ч. 29 мин., полностью ликвидирован в 10 часов 7 мин. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Происшествия  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив