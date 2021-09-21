РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:41, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пожар в горах на высоте 3000 метров ликвидировали в Жамбылской области

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 21 сентября 2021 года в 15.30 часов ликвидировано возгорание в горной, местами скалистой (3000 м над уровнем моря) местности в районе имени Турара Рыскулова Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Площадь пожара составила 650 га. Всего в ликвидации пожара было задействовано 277 человек и 42 единицы техники.

    Для тушения возгорания был привлечен вертолет «Казавиаспас» МИ-8. Посредством вертолета производилась переброска десанта и сброс воды на труднодоступные участки загорания для их тушения. Всего водно-сливным устройством вертолета на очаги загорания сброшено около 6 тонн воды.

    «Уважаемые жители Жамбылской области, напоминаем, что безответственное отношение к природным ресурсам и собственной жизни приводит к невосполнимым утратам. Будьте осторожны с огнем!» - предупреждают спасатели.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Жамбылская область Видео для mail.ru Происшествия
    Сейчас читают
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!