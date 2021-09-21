Пожар в горах на высоте 3000 метров ликвидировали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 21 сентября 2021 года в 15.30 часов ликвидировано возгорание в горной, местами скалистой (3000 м над уровнем моря) местности в районе имени Турара Рыскулова Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Площадь пожара составила 650 га. Всего в ликвидации пожара было задействовано 277 человек и 42 единицы техники.

Для тушения возгорания был привлечен вертолет «Казавиаспас» МИ-8. Посредством вертолета производилась переброска десанта и сброс воды на труднодоступные участки загорания для их тушения. Всего водно-сливным устройством вертолета на очаги загорания сброшено около 6 тонн воды.

«Уважаемые жители Жамбылской области, напоминаем, что безответственное отношение к природным ресурсам и собственной жизни приводит к невосполнимым утратам. Будьте осторожны с огнем!» - предупреждают спасатели.