Пожар в фитнес-клубе Караганды ликвидирован

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Крупный пожар произошёл в фитнес-центре города Караганды. Спустя три часа пожарные ликвидировали огонь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В 19:12 сотрудникам противопожарной службы ДЧС Карагандинской области удалось ликвидировать пожар в фитнес-центре «Гигант». Площадь возгорания составила более 400 квадратных метров.

По словам огнеборцев, ситуацию осложнил тот факт, что к зданию были затруднены подъезные пути.

«Личным составом осуществлялось тушение изнутри здания. В связи с тем, что по периметру отсутствуют подъездные пути для установки автоподъёмника, личным составом гарнизона внутри были установлены трёхколенные лестницы на третьем этаже. Общая высота потолка составляет примерно 8 метров. Пожарные тушили деревянные конструкции кровли изнутри», - сообщил начальник управления по ЧС города Караганды Нурлан Бекбосынов.

Напомним , сегодня в 15:54 поступил звонок о возникновении пожара в фитнес-центре «Гигант». С огнём боролись 10 спецмашин и 55 сотрудников личного состава.



