Пожар в фитнес-клубе Караганды ликвидирован
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Крупный пожар произошёл в фитнес-центре города Караганды. Спустя три часа пожарные ликвидировали огонь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В 19:12 сотрудникам противопожарной службы ДЧС Карагандинской области удалось ликвидировать пожар в фитнес-центре «Гигант». Площадь возгорания составила более 400 квадратных метров.
По словам огнеборцев, ситуацию осложнил тот факт, что к зданию были затруднены подъезные пути.
«Личным составом осуществлялось тушение изнутри здания. В связи с тем, что по периметру отсутствуют подъездные пути для установки автоподъёмника, личным составом гарнизона внутри были установлены трёхколенные лестницы на третьем этаже. Общая высота потолка составляет примерно 8 метров. Пожарные тушили деревянные конструкции кровли изнутри», - сообщил начальник управления по ЧС города Караганды Нурлан Бекбосынов.
Напомним , сегодня в 15:54 поступил звонок о возникновении пожара в фитнес-центре «Гигант». С огнём боролись 10 спецмашин и 55 сотрудников личного состава.
- Горит один из крупнейших фитнес-клубов Караганды
- Города США охватили протесты из-за гибели Джорджа Флойда
- Загорелся самолет Ан-2 по маршруту Семей - Урджар
- Жара до 41 градуса ожидается в ряде регионов Казахстана
- Четыре туриста в горах близ Алматы оказались в ловушке
- Реконструкцию каких автодорог завершат в этом году в Карагандинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана