Пожар в доме волонтера, воспитывающей 22 детей, произошел в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Карасайском районе загорелась кровля дома известного волонтера Зарины Шумаевой, воспитывающей вместе с супругом 22 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Силами огнеборцев пожар удалось ликвидировать, жертв и пострадавших нет. Зарина Шумаева известно в регионе своей гражданской активностью. Вместе с супругом она воспитывает 22 приемных детей. С учётом происшествия акимат Карасайского района принял экстренные меры по обеспечению жилья погорельцам.

«Вчера им было предложено размещение в гостинице, они отказались и остались у соседей. Сегодня мы при поддержке меценатов предоставим им временное жилье для проживания с учётом количества детей. Дом будет не менее 150-180 квадратных метров. Сейчас уже рассматриваются два варианта. Но это временное решение. Ведется работа по обеспечению семьи постоянным жильем. Меценаты района уже проявили готовность покупки большого дома для семьи», - отметил аким Карасайского района Жандарбек Далабаев.

Кроме того, сообщается, что силами других предпринимателей организован сбор продуктов питания и одежды для семьи Шумаевых. Как подчеркнули в районном акимате, этот вопрос находится на контроле.