Пожар в доме отдыха вблизи Нур-Султана ликвидирован

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пожар на территории экокомплекса «Аstana Resort» вблизи столицы ликвидирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Огнеборцы слаженными и оперативными действиями локализовали пожар в 17:10, ликвидировали в 19:00. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Ориентировочная площадь пожара составила 1106 кв.м.

В тушении пожара были задействованы подразделения ДЧС Нур-Султана, ДЧС Акмолинской области и ГКП на ПХВ Астана Орманы. Всего 30 человек и 7 единиц техники», - сообщили в столичном ДЧС.

Напомним, сегодня загорелся дом отдыха «Аstana Resort», расположенный в п. Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области в Акмолинской области. На территории экокомплекса горели 3 гостевых дома, 1 сауна, 1 столовая. До прибытия первого пожарного расчета из столицы самостоятельно эвакуировались 45 человек (30 человек отдыхающих, 15 человек - персонал комплекса).