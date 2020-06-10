Пожар в доме отдыха под Нур-Султаном локализован

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пожар в доме отдыха «Аstana Resort» в Акмолинской области локализован, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

«10 июня 2020 года в 15:41 час. в п. Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области, произошел пожар в экокомплексе «Аstana Resort» (3 гостевых дома, 1 сауна, 1 столовая). До прибытия первого пожарного подразделения эвакуировались самостоятельно 45 человек (30 человек отдыхающих, 15 человек персонал комплекса)», - сообщили в пресс-службе.

Согласно информации комитета, пожар локализован в 17:10, не ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Предварительная площадь пожара 1500 м2 .

Расстояние от ПЧ-16 Аршалынского района составляет 50 км.

В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС Акмолинской области (8 сотрудников, и 2 ед. техники), ДЧС г.Нур-Султан (21 сотрудников и 4 ед. техники), ГКП на ПХВ «Астана-Орманы» (1 работник и 1 ед. техники). Всего 30 человек и 7 единиц техники.

Напомним, сегодня загорелся дом отдыха «Аstana Resort» в Акмолинской области.