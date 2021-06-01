Пожар в доме, где хранилось 10 тонн горючего, произошел в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылорде пожарные потушили пожар в доме, во дворе которого хранилось десять тонн горючего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пожар возник в жилом доме по улице аль-Фараби. Для тушения первоначально прибыли 13 сотрудников противопожарной службы с 4 единицами техники. В это время огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Стало известно, что во дворе дома находится транспорт с 4 тоннами дизтоплива, внутри постройки еще 2 тонны дизельного топлива и 4 тонны бензина марки АИ-92. Было установлено, что пожар может распространиться на соседний жилой дом.

«Огонь был локализован и полностью потушен. В результате чрезвычайного происшествия пострадали постройки этого дома (внутри находились 6 тонн дизельного топлива и 4 тонны бензина марки АИ-92), вспомогательные постройки соседнего дома. Во время пожара проживающий в доме гражданин 1994 года рождения получил ожоги 60 процентов поверхности тела, он был госпитализирован в реанимационное отделение областного медицинского центра», – сообщили в службе пожаротушения и аварийного спасения областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщило ведомство, на тушение пожара были мобилизованы 52 сотрудника противопожарной службы с 11 единицами техники, специальные службы.



