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    15:17, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Пожар в доме, где хранилось 10 тонн горючего, произошел в Кызылорде

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылорде пожарные потушили пожар в доме, во дворе которого хранилось десять тонн горючего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пожар возник в жилом доме по улице аль-Фараби. Для тушения первоначально прибыли 13 сотрудников противопожарной службы с 4 единицами техники. В это время огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Стало известно, что во дворе дома находится транспорт с 4 тоннами дизтоплива, внутри постройки еще 2 тонны дизельного топлива и 4 тонны бензина марки АИ-92. Было установлено, что пожар может распространиться на соседний жилой дом.

    «Огонь был локализован и полностью потушен. В результате чрезвычайного происшествия пострадали постройки этого дома (внутри находились 6 тонн дизельного топлива и 4 тонны бензина марки АИ-92), вспомогательные постройки соседнего дома. Во время пожара проживающий в доме гражданин 1994 года рождения получил ожоги 60 процентов поверхности тела, он был госпитализирован в реанимационное отделение областного медицинского центра», – сообщили в службе пожаротушения и аварийного спасения областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

    Как сообщило ведомство, на тушение пожара были мобилизованы 52 сотрудника противопожарной службы с 11 единицами техники, специальные службы.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Кызылординская область Происшествия
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