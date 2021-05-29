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    19:27, 28 Май 2021 | GMT +6

    Пожар в департаменте госдоходов потушили в Атырау

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    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау ликвидирован пожар в департаменте госдоходов по Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, пожар в департаменте госдоходов начался во второй половине дня. Загорелась крыша пристройки к основному многоэтажному зданию департамента.

    Оперативно прибывшие к месту ЧП спасатели локализовали и затушили возгорание, не дав ему распространиться на основное здание.

    В тушении принимали участие 37 человек личного состава ДЧС, шесть пожарных машин и одна автолестница. Причины возгорания выясняются.

    Как ранее сообщалось, в Атырау произошел пожар в департаменте госдоходов.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Происшествия
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