19:27, 28 Май 2021 | GMT +6
Пожар в департаменте госдоходов потушили в Атырау
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау ликвидирован пожар в департаменте госдоходов по Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, пожар в департаменте госдоходов начался во второй половине дня. Загорелась крыша пристройки к основному многоэтажному зданию департамента.
Оперативно прибывшие к месту ЧП спасатели локализовали и затушили возгорание, не дав ему распространиться на основное здание.
В тушении принимали участие 37 человек личного состава ДЧС, шесть пожарных машин и одна автолестница. Причины возгорания выясняются.
Как ранее сообщалось, в Атырау произошел пожар в департаменте госдоходов.