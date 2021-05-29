Пожар в департаменте госдоходов потушили в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырау ликвидирован пожар в департаменте госдоходов по Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, пожар в департаменте госдоходов начался во второй половине дня. Загорелась крыша пристройки к основному многоэтажному зданию департамента.

Оперативно прибывшие к месту ЧП спасатели локализовали и затушили возгорание, не дав ему распространиться на основное здание.

В тушении принимали участие 37 человек личного состава ДЧС, шесть пожарных машин и одна автолестница. Причины возгорания выясняются.

Как ранее сообщалось, в Атырау произошел пожар в департаменте госдоходов.