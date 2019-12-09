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Пожар в дачном массиве Усть-Каменогорска, есть погибший

9 Декабря 2019 13:41
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Пожар в дачном массиве Усть-Каменогорска, есть погибший

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске произошел пожар в дачном домике, есть погибший, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УЧС города.

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По данным управления, 9 декабря в 10 часов 04 минуты произошел пожар на территории дачного общества «Дорожник». О случившемся сообщили очевидцы. По прибытию огнеборцев стало известно горит дачный дом по улице Насосная, который на тот момент был полностью охвачен огнем.

«Горели деревянные конструкции потолочного перекрытия, стен, оконных и дверных блоков, кровли. Спасателями ликвидирован пожар на общей площади 94 кв.м., а также пламя, распространившееся на деревянные конструкции хозяйственные постройки соседнего участка, на площади 6 кв.м.», - пояснили в УЧС.


При проведении разведки в доме обнаружен обгоревший труп 58-летнего мужчины. Причина возгорания устанавливается.

Как отмечают специалисты УЧС, человеческий фактор, к сожалению, играет большую роль в возникновении пожаров в частных жилых домах и дачных домиках. От несоблюдения требований пожарной безопасности в жилом доме люди страдают не только сами, но и подвергают опасности своих близких и окружающих. В результате получают травмы и увечья люди, уничтожается имущество, а порой и сам человек гибнет в огне.


С начала года в пожарах погибло уже 12 устькаменогорцев.

Фото: УЧС г. Усть-Каменогорска

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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