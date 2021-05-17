Пожар в частном доме в Рудном: мужчина погиб от полученных ожогов

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В результате пожара в жилом доме получил сильные ожоги, а позже скончался в больнице 47-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, 15 мая в 08:30 по улице Шевченко произошёл пожар.

«Звонок с сообщением о горящем доме поступил на пульт дежурного пожарной части №2 города Рудного. Когда пожарная служба прибыла на место, жилой дом горел открытым пламенем. Пожарные локализовали огонь уже через 15 минут. Полностью потушить пламя удалось к 08.55. Огнем было охвачено помещение в доме площадью в 10 квадратных метров. Горела жилая комната вместе с мебелью и вещами. На месте пожара перед входом в дом было обнаружено тело 47-летнего мужчины с многочисленными ожогами, он был ещё живой»,- сообщили в ДЧС.

Спасатели передали пострадавшего медикам. Мужчина скончался в больнице.

«По словам местных жителей, этот человек был без определённого места жительства и никак не связан с этим домом. Причина возгорания устанавливается», - заключили в ДЧС.