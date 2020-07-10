Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пожар в больнице в Южной Корее: двое погибли, десятки раненых

Автор:  
Татьяна Кудренок
10 Июля 2020, 11:44
Пожар в больнице в Южной Корее: двое погибли, десятки раненых

СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ – Два человека погибли и еще 28 получили ранения в результате пожара в больнице в юго-западном регионе Южной Кореи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

По данным агентства, пожар произошел в больнице в уезде Кохын, в 473 километрах к югу от Сеула, в 3:34 утра. Он был потушен в 6:01 утра. После инцидента восемь из 28 человек находятся в тяжелом состоянии.

Тела двух жертв пожара были обнаружены на лестнице между вторым и третьим этажами. Они надышались дымом, пока пытались выбраться из здания.

Все пострадавшие были распределены по близлежащим больницам.

По словам очевидцев, пожар возник на первом этаже между терапевтическим отделением и отделением ортопедии. Начальник местной пожарной службы заявил, что пожар, по-видимому, был вызван проблемой с электричеством.

photo


На момент пожара в больнице находилось 86 человек, в том числе 69 зарегистрированных пациентов и семь медсестер.

Двадцать из них успели выбраться из здания через дверь первого этажа самостоятельно, но остальным пришлось бежать на пятый этаж и на крышу. Позже они были эвакуированы из здания пожарными.


Происшествия   Корея  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области