Пожар в Алматинской области: открытым пламенем горел склад

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожар на складе со стройматериалами и шинами произошел в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнили в ДЧС области, 20 сентября в 10 часов на пульт дежурной связи поступило сообщение о том, что в селе Коксай Карасайского района Алматинской области на территории крестьянского хозяйства «Амир» произошел пожар в складском помещении.

«По прибытии на место первых противопожарных подразделений было установлено, что в складском помещении горят стройматериалы и шины от сельскохозяйственной техники, на площади ориентировочно 250 кв.м. Расстояние от пожарной части города Каскелена до места вызова составляет 18 километров. Учитывая загруженность автодороги большим количеством автомашин и создавшейся автомобильной пробки, прибыли на место происшествия в 10:33. Пожар локализован в 10:50. Причина пожара устанавливается. Жертв и потерпевших нет. В ликвидации пожара были задействованы 26 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС Алматинской области и ДЧС города Алматы», - сообщили в ведомстве.

Напомним, сегодня утром густой дым от пожара напугал алматинцев. Очевидцы сняли его на фото.