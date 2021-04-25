Пожар в 9-этажном жилом доме произошел в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в девятиэтажном жилом доме по проспекту Бухар жырау возник пожар. Пламя охватило площадь в 70 кв. м. Пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня вечером на пульт ДЧС поступило сообщение о пожаре в многоэтажке по проспекту Бухар жырау. Прибывшие на место поисшествия огнеборцы обнаружили воспламенение на лестничной площадке, где жители складировали мебель.

«24 апреля в 18:28 поступило сообщение о пожаре в городе Караганда, по пр. Бухар-Жырау, д. 96. В 9-этажном жилом доме произошло горение мебели, домашних вещей и мусора на лестничных пролетах между 4-м и 9-м этажами на предварительной общей площади 70 кв. м. Силами ДЧС из квартир подъезда при помощи спасательных колпаков и по автолестнице спасено 12 человек (из них 4 детей) и по лестничному маршу эвакуировано 35 человек (из них 8 детей)», – сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

В 19:41 пожар был локализован.