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    13:13, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пожар в 13-этажном здании на юге Тайваня: есть погибшие

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    ТАЙБЭЙ. КАЗИНФОРМ - Девять человек погибли и 44 человека получили ранения в результате пожара, возникшего в 13-этажном здании на юге Тайваня, сообщило в четверг Центральное информационное агентство острова. Об этом ппередает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

    Здание загорелось около 3 часов ночи, сообщили сотрудники пожарной охраны города Гаосюн. В четверг утром пожарные начали поисково-спасательные работы.

    Сообщается, что пожар потушен. Согласно заявлению пожарной части, многие этажи здания сильно пострадали в результате пожара.

    Источник пожара еще не установлен.

    Отмечается, что зданию, где произошел пожар около 40 лет. На нижних этажах здания расположены магазины, а наверху - квартиры. По данным СМИ в здании проживало более 100 человек.


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