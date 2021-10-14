Пожар в 13-этажном здании на юге Тайваня: есть погибшие

ТАЙБЭЙ. КАЗИНФОРМ - Девять человек погибли и 44 человека получили ранения в результате пожара, возникшего в 13-этажном здании на юге Тайваня, сообщило в четверг Центральное информационное агентство острова. Об этом ппередает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

Здание загорелось около 3 часов ночи, сообщили сотрудники пожарной охраны города Гаосюн. В четверг утром пожарные начали поисково-спасательные работы.

Сообщается, что пожар потушен. Согласно заявлению пожарной части, многие этажи здания сильно пострадали в результате пожара.

Источник пожара еще не установлен.

Отмечается, что зданию, где произошел пожар около 40 лет. На нижних этажах здания расположены магазины, а наверху - квартиры. По данным СМИ в здании проживало более 100 человек.